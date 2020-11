(Aggiornato alle 05.23) Ilhan Omar è stata confermata alla Camera dei Rappresentanti. Omar è stata eletta per la prima volta nel 2018 ed è diventata la prima cittadina naturalizzata di origine africana (nata in Somalia) e la prima donna di colore a rappresentare il Minnesota nell’organo legislativo. La rappresentante democratica era inoltre una delle prime due donne musulmane, assieme a Rashida Tlaib, ad essere eletta al Congresso e rimane l’unica a portare il velo. Durante il suo ultimo mandato Omar si è battuta per i diritti degli immigrati, l’assistenza sociale e il salario minimo e in più occasioni l’attuale presidente degli USA l’ha presa di mira nei suoi tweet.

Arrivano delle grandi vittorie anche per la comunità LGBTQ+. Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti una donna apertamente transgender ha conquistato un posto nel Senato. Sarah McBride, del Delaware, attivista per i diritti LGTBQ+, prenderà il posto del senatore uscente Harris B. McDowell. È inoltre stato eletto per rappresentare il Bronx Ritchie Torres, il primo uomo di colore apertamente gay a diventare membro del Congresso.

New York conferma AOC

La star dei democratici Alexandria Ocasio-Cortez, alleata di Omar e Tlaib, vince a New York e mantiene il suo seggio alla Camera, dove torna per un secondo mandato, secondo le proiezioni dei media americani. «Servire il distretto di New York 14 e lottare per le famiglie di lavoratori al Congresso è stato il più grande onore, privilegio e responsabilità della mia vita. Grazie al Bronx e al Queens per avermi rieletto nonostante i milioni di dollari spesi per batterci, e per avermi dato fiducia per rappresentarvi di nuovo». Lo ha scritto su Twitter Ocasio-Cortez.

