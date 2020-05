«Da quando abbiamo introdotto le nuove policy, il 18 marzo, abbiamo rimosso oltre 2400 tweet e contestato 3,4 milioni di profili potenzialmente spam che interagivano nelle conversazioni sulla Covid-19. Diamo priorità alla rimozione di contenuti che promuovono o incentivano azioni che potenzialmente potrebbero creare danni. Come detto in altre occasioni, non agiremo su ogni tweet contenente informazioni incomplete o controverse sulla Covid-19». Così un portavoce di Twitter risponde al report di NewsGuard, ripreso dal Financial Times, sulla rimozione delle fake news.