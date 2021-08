Il volo charter Swiss per la capitale uzbeka Tashkent previsto per oggi, e destinato a rimpatriare cittadini svizzeri evacuati dall’Afghanistan, è stato rinviato. La causa è da ricercare nella difficile situazione in materia di sicurezza intorno all’aeroporto di Kabul, notevolmente peggiorata nelle ultime ore, indica Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

L’accesso allo scalo della capitale afghana è ostacolato da «un gran numero di persone» e talvolta anche da «violenti disordini». Per questo motivo sono poche le persone che possono essere trasportate in aereo da Kabul a Tashkent. Di conseguenza sono pochi anche coloro che si trovano in Uzbekistan in attesa di rientrare in Svizzera.