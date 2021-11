Teheran pochi giorni fa ha ribadito di non voler rinunciare al suo programma nucleare, criticando l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) per presunta «parzialità» e venerdì ha annunciato un ulteriore incremento nell’arricchimento dell’uranio, suscitando anche sdegno per la repressione dei disordini per carenza d’acqua a Isfahan. Teheran invierà una nuova delegazione di negoziatori e ribadisce di esigere la fine di tutte le sanzioni.