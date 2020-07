Dopo 20 mesi di stop, riprende «il dialogo facilitato dalla UE sulla normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo». Lo ha annunciato l’Alto rappresentante dell’Unione, Josep Borrell, in un videomessaggio, al termine dell’incontro, in videoconferenza, col presidente serbo Aleksandar Vučić ed il premier del Kosovo, Avdullah Hoti. «Come risultato dell’incontro di oggi - afferma Borrell - abbiamo concordato gli elementi principali del percorso. Abbiamo anche concordato l’ordine del giorno della prossima riunione che si svolgerà di persona, a Bruxelles, giovedì prossimo. Voglio ringraziare entrambe le parti per il loro impegno costruttivo».