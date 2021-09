La corte speciale ascolterà oggi la testimonianza di un responsabile della direzione anti-terrorismo della polizia giudiziaria francese. Domani, sarà il turno della giudice antiterrorismo belga, Isabelle Panou. La tentacolare inchiesta condotta in Europa e non solo ha permesso di ricostituire con un certo grado di precisione la preparazione e lo svolgimento degli attacchi guidati dall’Isis.

Anche se alcuni punti restano oscuri, gli inquirenti sono riusciti ad identificare in quattro anni di lavori committenti, pianificatori, artificieri, e intermediari della cellula, come anche il percorso di alcuni di essi dalla Siria, al Belgio, poi in Francia, attraverso le rotte dei migranti. Per la prima volta dall’inizio del processo, la corte, gli avvocati generali, gli avvocati delle parti civili o della difesa potranno rivolgere domande di fondo sull’intero dossier.