Il telescopio spaziale Hubble è tornato operativo: dopo uno stop forzato di cinque settimane, dovuto a un malfunzionamento nell’alimentazione del computer di bordo, i tecnici della NASA sono riusciti a riattivarlo per poi rimettere in funzione gli strumenti scientifici, fermi dallo scorso 13 giugno.

Le prime raccolte di dati sono iniziate nel weekend, ma ci vorranno ancora diversi giorni per completare tutte le operazioni di ripristino, come spiega la NASA in un comunicato. Grande la soddisfazione del numero uno dell’agenzia spaziale statunitense, Bill Nelson, che si dice orgoglioso di tutto il team di Hubble: «grazie alla loro dedizione e al loro lavoro scrupoloso, Hubble continuerà ad accrescere la sua eredità accumulata in 31 anni di attività, espandendo i nostri orizzonti con la sua visione dell’universo».