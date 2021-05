Tra i maschi a rischiare di più di ammalarsi gravemente di COVID-19 sono coloro che hanno bassi livelli di testosterone nel sangue. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Jama Network Open e condotto presso la Washington University School of Medicine a St. Louis, per certi versi contro-intuitivo visto che finora si è detto che in media i maschi si ammalano di coronavirus più gravemente rispetto alle donne per via proprio del testosterone.

Anche se lo studio di per sé è insufficiente a provare che bassi livelli di testosterone siano la causa di COVID-19 in forma grave, tuttavia i ricercatori sottolineano di essere cauti sul fronte delle sperimentazioni cliniche che testano delle terapie ormonali per bloccare o ridurre il testosterone o al contrario aumentare gli ormoni femminili estrogeni come potenziale cura anti-COVID per i maschi.

Gli esperti hanno seguito per tutto il periodo del ricovero 143 pazienti COVID, di cui 90 maschi. Hanno misurato al momento dell’ingresso in ospedale e poi a più riprese durante tutto il ricovero le concentrazioni di diversi ormoni tra cui il testosterone e diversi ormoni femminili.

Ebbene è emerso che solo i livelli plasmatici di testosterone sono proporzionali alla gravità della COVID-19 e solo nei maschi; gli altri ormoni testati non sono risultati connessi in alcun modo al livello di gravità dell’infezione. In particolare è emerso che i maschi con coronavirus più grave sono quelli con poco testosterone già in fase di ricovero e che il loro testosterone scende anche di più nei giorni successivi.

«Durante la pandemia l’idea dominante è stata che il testosterone è un fattore di rischio» - sottolinea il coordinatore dello studio Abhinav Diwan. «Ma noi abbiamo trovato il contrario nei maschi. Se l’uomo ha bassi livelli di testosterone quando arriva in ospedale, il suo rischio di sviluppare la COVID-19 in forma grave e quindi di finire in terapia intensiva o morire è maggiore rispetto ai maschi con più testosterone. E se i livelli di testosterone calano ulteriormente durante il ricovero - conclude - il rischio aumenta ancora».

