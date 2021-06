Solo la settimana scorsa uno studio italiano sulla rivista Jama Internal Medicine mostrava appunto che il rischio di reinfezione è davvero molto basso per almeno un anno nella popolazione generale. Lo studio inglese ha puntato l’attenzione, invece, su persone ricoverate nelle case di riposo e sul personale sanitario di queste strutture, studiando l’immunità alla COVID di oltre 2000 individui in tutto. Ebbene è emerso che i degenti e il personale che avevano già avuto il Covid hanno un rischio inferiore rispettivamente dell’85% e del 60% di ammalarsi nuovamente di COVID.

«È davvero una buona notizia - afferma Maria Krutikov, autrice dello studio - che l’infezione offre una immunità naturale contro il virus per un periodo di tempo piuttosto lungo», anche in persone fragili quali sono quelle ricoverate in case di cura che ci si aspetterebbe avere difese immunitarie più deboli; il rischio di reinfezione resta davvero molto basso anche per questa categoria di individui e per lo staff sanitario, conclude.