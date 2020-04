Il trattamento con Remdesivir, il farmaco nato contro l’ebola in sperimentazione in tutto il mondo contro il Covid-19, ha dato risultati «incoraggianti» anche con una durata della terapia di 5 giorni anziché 10. Lo afferma la Gilead, l’azienda che lo sta mettendo a punto, in un comunicato.

Lo studio è stato condotto dal National Institute for Allergy and Infectious Diseases statunitense. Secondo i risultati, che sono stati inviati ad una rivista scientifica per la revisione, il 50% dei pazienti trattati ha mostrato miglioramenti in 10 giorni con la terapia ‘breve’, e in 11 con quella ‘lunga’. Più del 50% dei pazienti di entrambi i gruppi è stato dimesso dall’ospedale entro il giorno 14 (il 60% per la terapia breve e il 52,3% per quella lunga).