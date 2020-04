«Errori» e «manchevolezze» sono state ammesse pubblicamente anche da Emmanuel Macron, davanti a un Paese al quale non è stato facile spiegare che nel 2011, dopo la crisi dell’epidemia H1N1, la Francia aveva uno stock di 2 miliardi di mascherine. Che ha poi lasciato dissolvere anno dopo anno per ritrovarsi all’inizio della pandemia senza neppure quelle necessarie al personale sanitario. Ora sono partiti gli ordini alla Cina e la riconversione di fabbriche nazionali, ma è drammaticamente tardi: dall’Oriente le mascherine arriveranno fra maggio e fine giugno, quando ormai il lockdown sarà stato tolto e la necessità di coprirsi il volto già risolta in qualche altro modo. Addirittura, come all’epoca della spagnola, mettendo al lavoro un’improvvisata manodopera casalinga per produrre quelle di stoffa. Niente FFP2, quelle con la tecnologia giusta per bloccare il virus, grazie alle quali è stato possibile arginare l’epidemia in Paesi come la Corea del Sud.