Sul modello del movimento #Metoo che ha scatenato un'ondata di liberazione per le donne denunciando abusi, un nuovo hashtag, #Metooinceste, ha invaso Twitter, partendo dalla Francia. La rivelazione questa volta riguarda l’incesto e arriva a seguito della pubblicazione del libro di Camille Kouchner, avvocata e giurista francese, «La familia grande», dove denuncia l’incesto, lo stupro e l’aggressione sessuale subita dal fratello gemello a partire dal 1988 da parte del patrigno Olivier Duhamel, secondo marito della madre. Nel libro la donna racconta che per ottenere il silenzio dei gemelli, l’uomo minacciava di fare del male alla madre, allora in depressione in seguito al decesso dei suoi genitori, entrambi per suicidio.