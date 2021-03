Da oggi, l’Italia rafforza le misure per contrastare la recrudescenza del virus. Gran parte della Penisola, infatti, è tornata in zona rossa. Dalle scuole chiuse agli spostamenti da un comune all’altro. Passando anche per il Ticino. Ecco cosa bisogna sapere di questo semi lockdown.

Chi può uscire di casa?

In zona arancione è consentito muoversi liberamente nel comune di residenza o, se si vive in un comune con meno di 5 mila abitanti, verso un altro centro che non sia capoluogo di provincia entro un raggio di 30 km. Altrimenti, è necessaria l’autocertificazione. In zona rossa si può uscire solo per motivi di lavoro o urgenza, fra cui buttare la spazzatura e fare la spesa.

È possibile passeggiare in zona rossa?

Sì, ma nelle vicinanze dell’abitazione. Da soli o con minori e persone non autosufficienti.

Visite a parenti e amici?

In zona arancione sono consentite, ma soltanto all’interno del comune di residenza e – attenzione – una sola volta al giorno fra le 5 e le 22 in massimo due persone (esclusi under 14 e disabili). In zona rossa sono invece vietate. Per Pasqua, tuttavia, sarà concessa ovunque una singola visita ad amici e parenti all’interno della stessa regione e sempre in massimo due persone.

E il partner?

Se si lavora in due comuni o regioni diverse il ricongiungimento è possibile, se il luogo scelto per vedersi coincide con la residenza o il domicilio in cui si convive.

È possibile portare i figli dai nonni?

Sì, ma è sconsigliato.

Le scuole chiudono o restano aperte?

In zona rossa restano aperte solamente per gli alunni con disabilità o bisogni speciali. Per gli altri è prevista la didattica a distanza. In zona arancione, per contro, largo ad un sistema a rotazione con didattica a distanza al 50-75%.

Che succede a bar e ristoranti?

Sono aperti unicamente per l’asporto e nella fascia 5-22. Dalle 18 la vendita è vietata ai locali sprovvisti di cucina. Via libera a oltranza alle consegne a domicilio. In hotel, la consumazione è riservata ai clienti che hanno una stanza. Aperti i bar di ospedali e aeroporti oltre agli autogrill.

E i negozi?

Sono aperti in zona arancione, ma nel fine settimana chiudono centri commerciali e mercati non alimentari. In zona rossa restano aperti soltanto i negozi che vendono beni essenziali: supermercati, farmacie, tabaccai, benzinai, librerie, edicole, profumerie, negozi di intimo, elettronica, articoli sportivi, vestiti per bambini, giochi. Chi chiude può consegnare a domicilio. Fermi barbieri, parrucchieri, estetisti.

Parchi e giardini pubblici sono aperti?

Sì.

I musei sono aperti?

No, né in zona arancione né in zona rossa.

Chi vuole praticare sport come deve comportarsi?

È consentita l’attività individuale e senza contatto all’aperto, mantenendo una distanza di due metri dagli altri e senza obbligo di mascherina. In zona arancione sono aperti i circoli e i centri sportivi. In zona rossa è possibile fare sport individuale ma sotto casa oppure nel parco più vicino.

Chi ha una casa di vacanza può spostarsi?

Sì, anche in un’altra regione a patto che sia di proprietà o sia stata affittata prima del 14 gennaio.

Cosa cambia per i ticinesi che vogliono andare in Italia?

Sia Piemonte sia Lombardia sono in zona rossa. Tradotto: l’ingresso dall’estero è consentito solo per motivi di lavoro, salute o estrema necessità.

