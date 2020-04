Macron è intervenuto oggi, in occasione di un incontro con i sindaci di Francia per fare il punto sulla lotta al coronavirus. Nelle dichiarazioni riportate dall’Eliseo, il presidente francese ha dichiarato che il ritorno progressivo degli alunni a scuola, previsto a cominciare dall’11 maggio, si farà «su base volontaria dei genitori e senza obblighi» ma «bisognerà probabilmente imporre l’uso della mascherina» nei trasporti pubblici». Escluso invece, come ipotizzato in un primo tempo, lo stop progressivo dei blocchi su base regionale.