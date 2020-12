Sono di una donna di 77 anni e dei suoi due figli di 51 e di 46 anni i cadaveri rinvenuti stamani in un’abitazione a Figline Valdarno. Lo rendono noto i carabinieri specificando che le cause del decesso sono in corso di accertamento.

La scoperta è stata fatta stamani intorno alle 11.45 da agenti della polizia municipale insieme ai vigili del fuoco, entrati in un appartamento al primo piano a Figline in seguito a una segnalazione dei vicini: non vedevano madre e figli da diverso tempo. La porta dell’abitazione, viene sottolineato, era chiusa dall’interno.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Figline Valdarno. Sul posto per i rilievi personale della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Firenze. Le cause del decesso sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Figline Valdarno.

©CdT.ch - Riproduzione riservata