«Ieri abbiamo visto la luce del sole per la prima volta da giorni», ha proseguito riferendosi alle gigantesche nuvole di fumo che soffocano i residenti e ostacolano il lavoro degli aerei antincendio.

La situazione è più precaria nella regione montuosa di Gortynia del Peloponneso, caratterizzata da fitte foreste e profondi burroni. Da parte sua, il vice governatore dell’Arcadia, Christos Lambropoulos, ha reso noto che nella regione si cerca di impedire alle fiamme di raggiungere il monte Mainalo (centro), ricco di foreste. «I villaggi non sembrano a rischio per il momento, ma le condizioni cambiano di ora in ora», ha detto Lambropoulos a Ert.