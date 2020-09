Rohani a Cassis: «Aiutateci contro le misure illegali degli Usa»

«L’Iran si aspetta che i Paesi amici e liberi del mondo non rimangano in silenzio davanti al terrorismo economico degli Usa e alle loro misure illegali». Lo ha detto oggi il presidente Hassan Rohani incontrando a Teheran il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis.

«La storia - ha affermato ancora Rohani - mostra che l’Iran non si piegherà alle potenze prepotenti». Ma «le strade si apriranno per gli Usa lo stesso giorno che smetteranno di compiere errori, pagheranno compensazioni per le loro azioni illegali e rispetteranno l’accordo sul nucleare», ha aggiunto.

Tale accordo è stato elaborato dalla Confederazione in collaborazione con gli Stati Uniti e l’Iran, nonché alcune banche e aziende elvetiche. Lo SHTA permette così agli esportatori e alle aziende svizzere di prodotti alimentari, farmaceutici e medici di rifornire la popolazione iraniana di generi di prima necessità senza correre rischi, garantendo un canale di pagamento affidabile presso una banca elvetica per le loro esportazioni in Iran. Il meccanismo garantisce che le transazioni non contravvengono alla legislazione statunitense relative alle sanzioni nei confronti della Repubblica islamica.