Il presidente iraniano ha poi dichiarato che i negoziatori nei colloqui di Vienna sul nucleare dovrebbero accettare le condizioni dell’Iran per risolvere i problemi restanti e consentire al mondo di assistere a una maggiore crescita e interazione.

«Gli Stati Uniti e gli europei dovrebbero sapere che l’Iran cerca l’energia nucleare non per produrre armi nucleari - ha detto Rohani - Miriamo a sviluppare la nostra potenza nucleare, aerospaziale e missilistica per rafforzare l’industria del Paese».