Pezzi del Ponte di ferro - Ponte dell’industria, questo il nome ufficiale dell’opera costruita tra il 1862 e il 1863, per una lunghezza di 131 metri - si sono staccati cadendo nel Tevere. I crolli hanno interessato le gallerie dei servizi laterali alla struttura del ponte. Ad essere danneggiate sono, in particolare, le parti delle gallerie che danno su piazzale della Radio. Le fiamme hanno interessato le due passerelle laterali alla struttura dove passano condotte elettriche e del gas.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ieri sera ha dichiarato: «Al momento quello che possiamo dire è che stringe il cuore vedere un pezzo di storia ridotto così. È già stato convocato il comitato comunale per vedere i servizi, gas e luce. E poi bisogna vedere la stabilità strutturale. Dopo cercheremo di lavorare sulla riapertura della viabilità. Per ora l’importante è che non risultano persone ferite. Ci sono accertamenti in corso».