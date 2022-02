Il furto delle registrazioni delle dichiarazioni rese venerdì in Colombia dal boss narcotrafficante Dairo Antonio Usuga ‘Otoniel’, capo del temuto Clan del Golfo, alla Commissione per la Verità, che aveva recentemente chiesto garanzie per svolgere il proprio lavoro, ha avuto ieri una eco nell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani che ha chiesto protezione per questo organismo creato negli Accordi di pace del 2016 fra il governo e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc).

«L’Ufficio in Colombia dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani - si sostiene in un comunicato - esorta lo Stato ad adottare misure immediate e urgenti per garantire e proteggere il lavoro della Commissione per la verità».