Sono rimasti a casa questa mattina i 122 bambini della scuola materna di via Meleri, in zona Forlanini a Milano, perché il loro asilo non poteva ospitarli visto che è stata rubata una grande porzione di tetto, realizzato in rame.

I ladri hanno portato via, come ha reso noto il Comune, una porzione di 100 metri quadrati. Ad accorgersi del furto sono stati nel pomeriggio di ieri alcuni dipendenti della scuola materna che si sono insospettiti vedendo delle parti del tetto nel giardino. Il furto probabilmente è avvenuto nei giorni scorsi ma nessuno se ne era accorto perché le grondaie sono rimaste intatte e dal giardino non si notava nulla .

I ladri hanno sottratto la parte del tetto in rame, probabilmente per rivenderla, ed hanno lasciato le travi in legno a vista: mancando quindi l’impermeabilizzazione il Comune ha deciso di lasciare i bimbi a casa visto che oggi sono previste piogge in città. Al momento gli operai sono già sul posto per realizzare una impermeabilizzazione temporanea, che permetta ai piccoli di rientrare, probabilmente nei prossimi giorni, alla scuola materna. Poi successivamente sarà programmato un intervento strutturale per ripristinare la copertura del tetto.

