Momenti di imbarazzo per Rudolph Giuliani durante una conferenza stampa sulle presunte frodi elettorali. L’avvocato personale di Donald Trump, complice il caldo nella sala, ha cominciato a sudare copiosamente. E, purtroppo per lui, lungo le tempie gli sono calati due fili di tinta dei capelli. Il video, in men che non si dica, è diventato virale. Immancabili le ironie sul web. Su Twitter c’è chi ha scherzato sulla possibilità che Giuliani sia un alieno e gli stesse cadendo la maschera e chi ha commentato che, dopo il parrucchiere di Trump (apparso recentemente con una chioma argentata e non più bionda), anche quello di Giuliani ha dichiarato la sconfitta prima del suo cliente.