È stato ricoverato in ospedale a causa del coronavirus l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, da tempo avvocato personale di Donald Trump. Lo riferisce la Cnn, secondo cui il legale si trova al Georgetown University Medical Center della capitale.

Giuliani è considerato una persona ad alto rischio per l’età (76 anni), il vizio del fumo e un tumore alla prostata per il quale è stato a lungo in cura. Nonostante queste circostanze, nelle ultime settimane aveva viaggiato molto per promuovere l’offensiva legale contro il risultato delle elezioni, apparendo spesso senza mascherina.