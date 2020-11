Lui e l’amico runner in quel posto non potevano andare, poiché entrambi fuori dai rispettivi Comuni di residenza. E nonostante l’escursione sia finita in tragedia, il runner 36.enne di Castello dell’Acqua (Sondrio), che sabato pomeriggio ha visto precipitare nel dirupo l’amico 34.enne di Sondrio, sui monti di Spriana (Sondrio), è stato sanzionato dai carabinieri (400 euro) perché ha violato le norme anti COVID, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.