Russia, la minoranza pacifista protesta contro Putin

Non sono in molti e hanno ovviamente paura. Ma protestano come possono contro l’invasione dell’Ucraina lanciata dal presidente russo Vladimir Putin: in piazza, sulle reti sociali, con il lancio di una petizione in linea. Sono attivisti, vip, oppositori, comuni cittadini. È la minoranza pacifista che ha iniziato ad alzare la voce e sta già subendo i primi segnali di una repressione che si preannuncia senza sconti.

Ha raccolto oltre 400.000 firme in meno di un giorno una petizione in linea contro la guerra pubblicata sulla piattaforma Change.org e creata, secondo la testata on line Meduza, dall’attivista per la difesa dei diritti umani Lev Ponomaryov. «Prendete parte al movimento contro la guerra - si legge nel testo -, opponetevi alla guerra. Fate questo per mostrare al mondo intero che in Russia c’erano, ci sono e ci saranno persone che non accetteranno le bassezze perpetrate dalle autorità».

Un appello alla protesta è stato lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Combattete per noi. Combattete contro la guerra», ha invocato Zelensky in un discorso video pubblicato sulle reti sociali e rivolto esplicitamente «ai cittadini della Federazione russa».

E stasera un migliaio di manifestanti sono scesi in piazza a San Pietroburgo. Ma chi ci ha messo la faccia sta già pagando sulla sua pelle. Dopo le proteste di ieri in una cinquantina di città russe, che secondo l’Onu hanno portato a circa 1800 fermi, un tribunale di Mosca ha condannato a dieci giorni di prigione Kirill Goncharov, vicecapo della sezione moscovita del partito d’opposizione russo Yabloko, accusandolo dell’organizzazione della manifestazione nel centro di Mosca. A Ilya Fomintsev, fondatore e direttore della Fondazione di San Pietroburgo «Non invano», sono stati inflitti 20 giorni di carcere.

Ed è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a ribadire, in conferenza stampa, che non c’è spazio per il dissenso. «Per legge, questi cittadini non hanno il diritto di tenere manifestazioni ed esprimere il loro punto di vista a meno che non rispettino determinate procedure. Ci possono essere picchetti in solitaria ma tali eventi, li definirei massicci, che coinvolgono un certo numero di persone, semplicemente non sono consentiti dalla legge».

Ai dimostranti è arrivata invece la solidarietà dell’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera Josep Borrell, che li ha definiti «coraggiosi», denunciando su Twitter gli arresti brutali e scandendo: «Putin non è il popolo russo. Il Cremlino non è la Russia».

Intervengono sulle reti sociali anche vip e celebrità russe che hanno utilizzato Twitter, Instagram, Facebook per schierarsi contro una guerra che giudicano insensata. Dal seguitissimo anchor Maksim Galkin alla rockstar Zemfira Ramazanova al cantante Valery Meladze, noto per la sua popolarità come lo zar delle classifiche, la denuncia è unanime anche se nessuno di loro ha osato citare apertamente Putin.

Lo ha fatto invece, e senza peli sulla lingua, la direttrice del Meyerhold Centerd, un teatro statale di Mosca, che si è dimessa per protesta. «È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui», ha scritto su Facebook.

©CdT.ch - Riproduzione riservata