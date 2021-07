Le cause della tragedia non sono ancora chiare ma, dalle prime ricostruzioni, sembra che il velivolo abbia colpito una formazione rocciosa nel corso delle manovre di atterraggio, rese difficoltose dalla bassa visibilità e dal vento contrario. Ad ogni modo, si tratta dell’ennesimo incidente capitato a un AN-26, aereo prodotto dal 1969 al 1986 e molto diffuso nelle aree più sperdute della Russia.

Il governatore della Kamchatka, vasta penisola popolare per la sua abbondante fauna selvatica e vulcani attivi, ha detto che le squadre di ricerca hanno trovato parti della fusoliera lungo la costa e nel mare di Okhotsk. «La catastrofe è avvenuta durante l’approccio per l’atterraggio», ha detto Vladimir Solodov in un video pubblicato sul sito dell’amministrazione.