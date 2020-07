Rigorista, falco, guastafeste. Almeno agli occhi dei Paesi del Sud, le assomma tutte il premier olandese Mark Rutte, capofila dei frugali che si oppongono allo stanziamento degli aiuti a fondo perduto previsti dal Recovery fund. A capo del governo dell’Aja dal 2010, il liberale Rutte sta tenendo in ostaggio il vertice di Bruxelles con la sua minaccia di veto.

Sorriso sempre stampato sul volto, ma arcigno nelle ricette, l’olandese non è inviso solo a Italia e Spagna, ma è anche guardato a vista dall’asse franco-tedesco e tenuto a distanza dai Visegrad. Lui però va avanti per la sua strada con una personalità di ferro che ricorda ad alcuni quella dell’ex premier britannica Margareth Thatcher, la lady di ferro in continua rotta di collisione con Bruxelles negli anni Ottanta e sempre pronta a bloccare ogni decisione a lei sgradita.