Nel corso della discussione sulla legge ungherese contro la comunità LGBT+ (acronimo per la comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender e altre realtà come quella intersessuale), il premier olandese Mark Rutte ha sfidato quello ungherese Viktor Orban dicendogli che se i valori dell’UE non gli si confanno, può attivare l’articolo 50 dei trattati, creato per quanti vogliono lasciare l’Unione, come hanno fatto i britannici, secondo quanto spiegano fonti diplomatiche europee.