Secondo la sentenza il prete condannato, che insegnava anche religione in una scuola della città di Vigo, «approfittava della situazione di superiorità dovuta alla sua professione» e del «rapporto di fiducia» instaurato con le vittime per commettere abusi su di loro. Inoltre, hanno aggiunto i giudici, l’uomo agiva principalmente «in orari notturni».

I reati per i quali è stato condannato sono stati commessi nel corso di un campeggio estivo, in una gita organizzata lungo il cammino di Santiago di Compostela e «durante la proiezione di una finale di Champions League in una associazione giovanile», aggiunge la nota.