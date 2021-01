Sono 11 i minatori cinesi tratti in salvo dopo aver trascorso due settimane a 600 metri sottoterra. Lo riportano i media statali cinesi citati dalla CNN.

Il primo operaio è stato soccorso dalla miniera d’oro di Hushan, nella provincia di Shandong, attorno alle 11.03 ora locale (le 6 di mattina in Svizzera), gli altri 10 un’ora dopo ma da un’uscita diversa. Uno di questi è ferito, ma non si sa se sia in gravi condizioni.