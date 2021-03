Con 21’605 tamponi effettuati sono 2185 i nuovi casi positivi in Lombardia con un tasso di positività in crescita al 10,1% (ieri 9,6%). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+14, 728) e anche negli altri reparti (+121, 6198). I nuovi decessi sono 79 per un totale complessivo di 29’299 morti in regione dall’inizio della pandemia.