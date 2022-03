Cresce di ora in ora la tensione in ambito spaziale tra la Russia e i Paesi occidentali.

Dall’altra parte della barricata, l’agenzia spaziale russa Roscosmos ha dato seguito alle minacce dei giorni scorsi cancellando definitivamente i lanci da Baikonur dei satelliti della società anglo-indiana OneWeb: attraverso una serie di video su Twitter, ha mostrato tutte le fasi della rimozione dalla rampa di lancio del razzo Soyuz-2.1b che fra pochi giorni avrebbe dovuto portare in orbita 36 nuovi satelliti della costellazione per la connettività Internet.

Roscosmos ha poi denunciato un «massiccio attacco» hacker ai server della sua più grande azienda spaziale, la RSC Energia, e ha annunciato lo sviluppo di una propria costellazione di satelliti meteorologici per far fronte a un’eventuale disconnessione dai dati dei satelliti americani ed europei.

Mentre vanno in fumo decenni di collaborazioni spaziali, diventa sempre più profondo anche l’isolamento della Russia dalla comunità scientifica internazionale. La prestigiosa rivista Science prende posizione al fianco degli scienziati ucraini con la pubblicazione di un editoriale firmato da Marcia McNutt e John Hildebrand, rispettivamente presidente e segretario internazionale dell’Accademia nazionale delle scienze degli Stati Uniti (Nas). Oltre a condannare l’invasione russa dell’Ucraina, i due autori sollecitano la comunità scientifica internazionale a fare il possibile per aiutare gli scienziati in fuga con le loro famiglie, raccomandano di rafforzare le collaborazioni con i Paesi dell’Est confinanti con le aree di guerra e soprattutto chiedono di avviare subito un dibattito sulla futura ricostruzione delle infrastrutture di ricerca ucraine.

McNutt e John Hildebrand invitano a «non condannare indiscriminatamente tutti gli scienziati russi», ma anche a essere cauti nel determinare quali attività scientifiche internazionali possono essere portate avanti coi partner russi senza il rischio di sostenere indirettamente il governo, l’economia e le forze armate russe. Proprio a questo riguardo, la Federazione europea delle accademie scientifiche e umanistiche (Allea) ha deciso di sospendere dai suoi membri le accademie delle scienze di Russia e Bielorussia. Il comitato della Federazione «è consapevole che questo passaggio potrebbe avere un impatto non intenzionale sui singoli scienziati e sulla collaborazione scientifica internazionale», ma rileva che «è stata messa in discussione la capacità di queste accademie di agire in modo autonomo e indipendente dai loro governi». La sospensione delle Accademie delle Scienze di Russia e Bielorussia «sarà riconsiderata dalle accademie membri di Allea nella loro prossima assemblea generale prevista per l’11 maggio.