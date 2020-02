Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha annunciato che tutti gli eventi che prevedono la presenza di 5 mila persone o più, in luogo chiuso, sono vietati su tutto il territorio fino a nuovo ordine come misura per arginare il coronavirus. Il minsitro ha annunciato 16 nuovi casi di contagio in Francia. Il totale, da fine gennaio, sale a 73 casi.