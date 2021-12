Salgono a due le vittime delle alluvioni

Le alluvioni in Spagna hanno fatto una seconda vittima, un uomo il cui corpo è stato estratto dal furgone dove era rimasto intrappolato durante l’esondazione di un fiume, a seguito delle violente piogge che hanno colpito il nord del paese.

I soccorritori hanno localizzato il furgone nel fiume Bidasoa, in Navarra, il giorno dopo la denuncia della scomparsa dell’uomo di 61 anni che non si era presentato al lavoro in fabbrica, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia locale.