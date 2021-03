Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 361’040 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri i test erano stati 345’336.

Sono 253 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Il saldo tra ingressi e uscite è di 71 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2’827 persone.