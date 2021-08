Pechino è alle prese con il peggior focolaio aggravato dalla variante Delta, con oltre 300 contagi in poco tempo in oltre 20 città, mentre nel paese si contano 144 aree a medio e alto rischio, il massimo dalla crisi di inizio 2020, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale.

È stata decisa una stretta sul rilascio dei passaporti ordinari, ha detto da parte sua Liu Haitao, funzionario dell’Amministrazione nazionale per l’immigrazione. Lo scopo è di scoraggiare i viaggi all’estero «non urgenti e non necessari» a favore di quelli motivati, considerando la situazione pandemica ancora critica in molti paesi.