(Aggiornato alle 15.55) - In Inghilterra si contano 12 nuovi casi di contagio di coronavirus: è il più importante incremento in un solo giorno finora registrato nel Regno Unito, dove il bilancio dei contagi ora è salito a 35 (inclusi uno in Galles ed uno in Irlanda del Nord). Lo riferiscono le autorità sanitarie, come riporta Sky news.

Tre di loro hanno contratto il virus all’interno del Paese: hanno avuto contatti con qualcuno che era già malato. Un altro non era stato all’estero e non è chiaro come si sia ammalato. Altri sei erano stati di recenti in Italia, due in Iran.

Negli usa solo 500 test

Finora gli Usa hanno fatto solamente circa 500 test per il coronavirus a causa della carenza di kit, rivelatosi spesso fallaci. Lo riferisce la Cnn in una intervista con il vicepresidente Mike Pence che, come responsabile della task force incaricata di fronteggiare l’epidemia, ha annunciato l’invio di 15 mila kit nel week end.

«Stiamo lavorando per mandarne poi altri 50 mila», ha detto Pence, aggiungendo che inoltre è stata data l’autorizzazione per produrre test a livello locale.

In Germania 117 contagi

È salito a 117 il numero dei casi di contagio da Coronavirus in Germania. Al momento sono nove i Laender in cui sono state registrate le infezioni da COVID-19. La regione più colpita resta il Nordreno-Vestfalia, con 66 positivi.

I dati sono pubblicati sul sito del ministero della salute, aggiornato l’ultima volta stamattina alle 10.00. Il numero dei contagi sta rapidamente aumentando in questi giorni (venerdì scorso erano 53) e il governo ha già affermato che si è all’inizio di un’epidemia.

La Turkish Airlines cancella i voli per l’Italia

La Turkish Airlines ha deciso oggi di cancellare fino a nuovo avviso tutti i voli per l’Italia a causa dell’epidemia di coronavirus. Il divieto di volo ha effetto immediato, ha reso noto la compagnia di bandiera turca. La decisione è giunta dopo la direttiva del centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta, negli Stati Uniti, che raccomanda ai viaggiatori di evitare qualsiasi viaggio non necessario in Italia.

Negli Stati Uniti nuovi contagi

I Cdc, i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, hanno confermato tre nuovi casi di coronavirus, facendo salire il numero dei contagiati negli USA a 22. I nuovi casi, spiegano, potrebbero essere legati ad una epidemia scoppiata in una casa di cura nella città di Kirkland, Washington, dove ci sono 108 ospiti, di cui 27 già con sintomi, e circa 180 dipendenti, di cui 25 sempre con sintomi.

Uno dei contagiati è un dipendente, ora in buone condizioni all’ospedale di Overlake, un altro è una donna di 70 anni in gravi condizioni all’ospedale di Evergreen.

La prima vittima di coronavirus negli USA è morta proprio all’ospedale di Evergreen ma, precisano i Cdc, il decesso non è collegato alla casa di cura di Kirkland.

Emergenza nello Stato di Washington

Dopo la prima vittima di coronavirus negli USA, il governatore dello Stato di Washington, sulla costa del Pacifico, ha dichiarato lo stato di emergenza. Yay Inslee ha ordinato alle agenzie governative di usare «tutte le risorse necessarie» per prepararsi e rispondere alla diffusione del virus.

Finora aveva dichiarato lo stato di emergenza solo la sindaca di San Francisco.

La situazione in Corea del Sud

La Corea del Sud ha riportato altri 376 casi di infezione al coronavirus, portando il totale su scala nazionale a quota 3.526 e con i morti fermi a 17.

Dei nuovi contagi, 333 sono relativi a Daegu, dove c’è il grave focolaio legato alla setta della Chiesa di Gesù Shincheonji, e 26 alla vicina provincia di Nord Gyeongsang, secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention. I test a livello nazionale in corso sono 32.422, mentre sono 61.037 quelli finora risultati negativi.

In Francia

Il numero dei casi confermati di coronavirus in Francia ha toccato i 100, secondo quanto annunciato la sera del 29 febbraio dal direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. Durante il pomeriggio del 29, il ministro della Salute, Olivier Véran, aveva parlato di 73 contagi, con un aumento di 16 casi rispetto alla sera precedente.

Il bilancio in Cina

In Cina il coronavirus ha provocato altri 35 morti, portando il bilancio delle vittime all’interno del Paese a 2.870. La National Health Commission ha inoltre segnalato 573 nuovi contagi. Il numero totale dei casi ha quindi raggiunto i 79.824.

In Croazia

In Croazia è stato accertato un nuovo caso di contagio da coronavirus, il settimo. Come riferiscono i media locali, si tratta di una persona della capitale Zagabria. Dei sette contagi, quattro sono stati accertati a Rijeka (Fiume) e tre a Zagabria.

In Spagna livello uno di allerta

La Spagna ha ora 73 casi confermati di coronavirus. Lo ha reso noto il capo del Centro per il coordinamento delle emergenze Fernando Simón nel briefing di stamane, aggiungendo che il 90% dei casi è stato importato o è legato ai casi importati. Due persone sono guarite. Lo riporta la Efe. La Spagna resta al livello uno di allerta, la cosiddetta fase di contenimento, ha aggiunto Simón

