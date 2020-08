(Aggiornato alle 16.22) Salim Ayash, il membro di Hezbollah principale imputato per l’attentato nel quale il 14 febbraio 2005 fu ucciso l’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri, è stato giudicato colpevole dal Tribunale speciale per il Libano dell’Onu.

Gli altri tre imputati sono stati giudicati non colpevoli. Lo riferiscono i media libanesi. Tutti e quattro sono latitanti.

Secondo il tribunale, che ha dato lettura oggi del verdetto a Leidschendam, in Olanda, non ci sono prove sufficienti per giudicare colpevoli gli altri tre imputati, Assad Sabra, Hussein Oneissi e Hassan Merhi.