Sono stati soccorsi in mare nella notte e salvati nelle acque della Manica, a nord della Francia, 126 migranti, fra cui diverse donne e bambini, che tentavano di raggiungere l’Inghilterra a bordo di imbarcazioni di fortuna. Lo hanno riferito questa mattina le autorità marittime francesi.

Una prima imbarcazione, segnalata in difficoltà al largo del porto di Dunkerque, trasportava 43 persone, fra cui 6 donne, due bambini e due neonati, secondo il comunicato della prefettura marittima locale. Sono stati tratti in salvo dalla Marina nazionale, uno dei due piccoli era in stato di ipotermia.