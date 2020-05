Il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando al Senato italiano, ha dichiarato che per pagare la Cassa integrazione ai lavoratori «il modello da seguire è quello svizzero, dove hanno erogato i soldi con un solo foglio». A suo avviso, «non ci si può affidare al buon cuore delle banche».

«Tanta gente ha detto che è stata brava e veloce, ma ci sono milioni di italiani che aspettano ancora la cassa integrazione. Caro premier, sono stati lavorati ma non dati 13 miliardi, non 400 come s’è detto», ha aggiunto Salvini.