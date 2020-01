Fa discutere l’iniziativa dell’ex ministro Matteo Salvini che, nel suo tour elettorale in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna, si è recato ieri nel quartiere popolare del Pilastro di Bologna. Il leader della Lega, accompagnato da una donna di mezza età, è andato a citofonare in una palazzina dove la signora sosteneva vivesse una famiglia di spacciatori, tutti stranieri.

«A che titolo l’ho fatto? - ha spiegato ai giornalisti -. In qualità di cittadino. Le forze dell’ordine fanno meglio di me il loro mestiere, quindi hanno gli elementi per decidere se quel tizio spaccia o non spaccia. Mi volevo togliere una curiosità, visto che una signora di 70 anni mi dice ‘mi minacciano di morte perché lì spacciano’».