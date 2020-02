«Rispetto le sue idee ma non cambio le mie. I numeri dicono che non siamo mai stati così forti come adesso nelle regioni del Nord e con grande orgoglio ormai siamo determinanti e presenti al Sud». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ai cronisti replicando alle dichiarazioni di Umberto Bossi a La Repubblica, secondo cui la sconfitta in Emilia Romagna è da attribuire alla linea nazionalista impressa al movimento da Salvini.