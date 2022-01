Salvo dopo 300 giorni in ospedale: «Vaccinatevi»

Ha dell’incredibile la storia di Andrew Watts. Il 40.enne londinese, con oltre 300 giorni passati in ospedale, è considerato il «peggior malato di COVID al mondo». Ricoverato in ospedale il 25 dicembre 2020, è potuto tornare a casa propria lo scorso 21 novembre ed è solo una settimana fa che, finalmente, è riuscito a lasciarsi alle spalle la cannula nasale che lo aiutava a respirare. Colpiscono i numeri dell’ospedalizzazione vissuta dal padre di due figli: 8 mesi in terapia intensiva, 2 in reparto. Cinque settimane in coma farmacologico, due collassi polmonari, una tracheotomia. Arrivato vicino alla morte nel corso dei collassi subiti dai polmoni, la moglie Hayley si era dovuta preparare all’idea di staccare il ventilatore che teneva in vita l’uomo.