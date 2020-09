Un cielo arancione che sembra uscito dal film «Blade Runner 2049», ma siamo nella California del 2020. Sono spettacolari, quanto apocalittiche, le immagini che arrivano dallo Stato Usa, colpito in questi giorni da diversi grandi incendi. La spessa coltre di fumo mercoledì scorso ha coperto, oscurandola, la baia di San Francisco: le luci dei veicoli e degli uffici dei grattacieli sono state accese in pieno giorno, ad illuminare una finta notte. A San Francisco e Oakland, il cielo è diventato arancione per gran parte della mattinata di ieri. Il particolare colore, che è arrivato fino ad un rosso acceso sul Golden Gate bridge, è stato causato dal fumo dei roghi, che ha raggiunto un altitudine di circa 12 mila metri, dove le temperature sono molto basse. Il meteorologo Craig Shoemaker ha spiegato al New York Times che le nuvole sopra la baia di San Francisco sono composte da cenere e ghiaccio.