San Francisco sceglie la linea dura ed è pronta ad imporre nuove restrizioni anti-Covid per i non vaccinati, mettendoli di fatto al bando dalla maggior parte dei luoghi al chiuso.

Si tratta di norme tra le più severe della nazione: dal 20 agosto i non vaccinati non potranno mangiare nei ristoranti all’interno, recarsi in bar, palestre, cinema e teatri e partecipare ad altri eventi - come i concerti - che si tengono al chiuso.