Finalmente, San Marino vede la luce in fondo al tunnel. Da oggi, 12 aprile, le prenotazioni per la vaccinazione anti COVID sono aperte a tutta la popolazione maggiorente mentre i ristoranti potranno rimanere aperti anche per cena. Addirittura, a fine mese (dal 26) dovrebbe sparire anche il coprifuoco. Entro maggio, le autorità sanitarie prevedono che i sammarinesi saranno completamente immunizzati grazie alle ulteriori dosi di Sputnik V (il vaccino russo) arrivate sul Titano. Noi, per capirne di più, abbiamo deciso di fare un giro nella piccola Repubblica. Il nostro reportage comincia con un’intervista a Federico Pedini Amati, segretario di Stato (ministro) per il Turismo, le Poste, la cooperazione economica e l’Expo della Repubblica di San Marino.