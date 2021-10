francia

Anche nella fase finale della sua lotta contro un cancro che lo ha aggredito più volte, l’ex ministro francese trovava il guizzo per stupire, per provocare, per ribellarsi - Gli occhi erano sempre quelli dell’irresistibile istrione che fu «fonte di ispirazione per generazioni di francesi», come hanno ricordato in un commosso omaggio alla sua memoria Emmanuel e Brigitte Macron