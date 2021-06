Gli Stati Uniti hanno imposto una serie di sanzioni finanziarie a 16 individui e cinque entità bielorusse, in coordimamento con UE, Canada e Gran Bretagna, in risposta all’escalation di violenza e repressione del governo Lukashenko, compreso il dirottamento di un volo Ryanair per arrestare un giornalista di opposizione. Lo rende noto il Tesoro americano.

Le sanzioni colpiscono l’entourage del presidente Aleksandr Lukashenko, compreso il suo portavoce e il presidente del Senato, nonché responsabili chiave del ministro dell’interno e dell’informazione, della giustizia e dei servizi segreti.

Misure contro «la repressione persistente in Bielorussia», ha detto il segretario di Stato Antony Blinken. «Gli Stati Uniti e i suoi partner non tollereranno i continui attacchi alla democrazia e l’incessante repressione delle voci indipendenti in Bielorussia», ha osservato Andrea Gacki, direttore dell’ufficio del Tesoro per il controllo degli asset stranieri.

«Siamo uniti nella nostra profonda preoccupazione per i continui attacchi del regime di Lukashenko ai diritti umani, alle libertà fondamentali e al diritto internazionale. Oggi abbiamo adottato un’azione sanzionatoria coordinata in risposta all’atterraggio forzato del 23 maggio di un volo commerciale Ryanair tra due Stati membri dell’UE e all’arresto per motivi politici del giornalista Raman Protasevich e della sua compagna Sofia Sapega, nonché al continuo attacco a persone diritti e libertà fondamentali». Lo si legge in una nota congiunta di UE, Canada, Gran Bretagna e Stati Uniti, che si «impegnano a sostenere le aspirazioni democratiche».

