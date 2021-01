«Quest’anno, mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure, non tralasciamo la cura. Perché, oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore: è la cura. Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri, come fa la Madonna con noi». Lo ha detto il Papa nell’omelia preparata per la messa di stamane in San Pietro, letta dal card. Pietro Parolin che la presiede al suo posto.