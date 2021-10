«Nonostante alcuni progressi, 107 paesi rimangono fuori strada per raggiungere l’obiettivo di gestire in modo sostenibile le proprie risorse idriche entro il 2030», afferma l’Onm. Inoltre dal 2000, i disastri legati alle inondazioni sono aumentati del 134% rispetto ai due decenni precedenti; la maggior parte delle morti e delle perdite economiche sono state registrate in Asia. Il numero e la durata dei periodi di siccità sono aumentati del 29% nello stesso periodo e la maggior parte dei decessi correlati si è verificata in Africa.